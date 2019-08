L'ex capocannoniere Beppe Signori sceglie il Gargano per rilassarsi: eccolo sulla spiaggia di Vieste

L’ex calciatore italiano Beppe Signori immortalato a Vieste questo pomeriggio. Salvato da embolia polmonare a gennaio scorso, il noto marcatore italiano, vicecampione del mondo con la nazionale (1994), ha scelto il Gargano per rilassarsi. Ecco una foto che lo ritrae sul litorale Merino con i fans, accorsi per salutarlo. Sono tanti i personaggi famosi che stanno scegliendo le spiagge garganiche per le loro vacanze. Vieste, in particolare, svetta anche nell'estate 2019, risultando tra le mete più gettonate.