Sul Gargano sventolano le 'bandiere verdi': i pediatri consigliano le spiagge di Vieste e Rodi

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti. Ecco l'identikit delle spiagge pugliesi ‘a misura di bambino’ promosse da 2380 pediatri. Oltre a Fasano, Gallipoli, Marina di Ginosa, Marina di Pescoluse, Marina di Lizzano, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare (Cala Fetente, Cala Ripagnola, Cala San Giovanni) e Porto Cesareo, si confermano anche Rodi Garganico e Vieste.