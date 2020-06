Bambini "interrompono" la seduta di Giunta a Monte Sant'Angelo: "Vogliamo un campo per giocare a pallone"

“Siamo venuti a chiedere un campo per giocare a pallone in centro, un vero campo e non per strada”. È la richiesta formulata questa mattina da due bambini al sindaco di Monte Sant'Angelo durante lo svolgimento della riunione di Giunta.

"Purtroppo non è possibile, non abbiamo spazi dove poter costruire un piccolo campo nel centro cittadino ma stiamo riqualificando quelli nelle immediate vicinanze e nelle periferie" la risposta.

"È stato molto bello accoglierli in Giunta e ascoltarli. Vorremmo fare ancora tanto per loro: più spazi verdi e aree gioco, una città che sia il più possibile a misura di bambino. Grazie bambini, tornate più spesso!" il commento del sindaco.