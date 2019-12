La foggiana Aurah canta per il premier Conte a Candela, è sua la voce di 'Alleluja': "E' stata un'emozione fortissima"

E' della foggiana Aurah Corcio la voce che ha cantato sabato scorso per il premier Giuseppe Conte in visita a Candela, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria e le chiavi del piccolo comune dei Monti Dauni. Sulle note struggenti di "Alleluja" dell'indimenticabile Leonardo Cohen, Aurah ha stregato la serata candelese, autrice del dolcissimo sottofondo che ha accompagnato i saluti e gli abbracci del Presidente del Consiglio, contribuendo a costruire un clima magico in perfetto stile natalizio.

Chi è Aurah

Classe 1997, 22 anni compiuti, Aurah Corcio, in arte 'Aurah' è una giovane cantante/cantautrice e polistrumentista. Dopo essersi diplomata al Liceo Musicale, continua gli studi al Conservatorio Umberto Giordano. Vincitrice di numerosi contest a livello nazionale ed internazionale, dove viene notata dalla vocalist Maria Grazia Fontana, dallo speaker Stefano Piccirllo, da Gio di Tonno e dalla cantante Grazia di Michele. Durante il contest 'Umberto Giordano' viene invitata ad un saggio musicale dal M' Beppe Vessicchio. Si esibisce in diversi teatri come il Giordano ed il Petruzzelli per diverse iniziative. Ha preso parte a numerosi progetti come: i due tour italiani assieme ai Gospel Italian Singers diretti dal M'Finizio e a diversi ospiti provenienti dagli Stati Uniti come Will Weldon Roberson. Canta come ospite durante la cerimonia di inaugurazione degli Europei di Scherma 2019 intonando l'inno di Mameli; Partecipa ad una Voce per PadrePio su Rai1 come corista della fantastica orchestra Suoni del Sud diretta dal grande M'Alterisio. Durante l'apertura del periodo natalizio canta per il Premier Giuseppe Conte nel Comune di Candela. "Un'emozione fortissima" ha commentato la giovane cantautrice foggiana sulla sua pagina Facebook.