Ataf annuncia il nuovo orario invernale: entrerà in vigore da lunedì prossimo

Dal prossimo lunedì, 9 settembre, entrerà in vigore l'orario invernale per le corse Ataf relative ai servizi del trasporto pubblico urbano e sub-urbano. Gli opuscoli con gli orari nuovi saranno in distribuzione presso la biglietteria del Terminal Bus di piazzale Vittorio Veneto, a partire da venerdì 6 settembre.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra Partner App gratuita !