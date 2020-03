Da #IoGuidoTuRestaACasa a "Si fermi chi può": nuova campagna di Ataf Foggia e AssTra per l'uso responsabile dei mezzi pubblici

"Siamo le aziende del trasporto pubblico e continuiamo a garantire il servizio, ma ti invitiamo a utilizzarlo solo per le emergenze".

È il messaggio lanciato da AssTra - Associazione Aziende del Trasporto Pubblico di Puglia e Basilicata, che ha promosso la campagna "Si fermi chi può". Aderisce anche l'Ataf di Foggia, che già qualche giorno fa aveva adottato l'hashtag #IoGuidoTuRestaACasa, divenuto presto virale e ripreso persino da Alessandra Amoroso sul suo profilo Instagram. L'iniziativa degli autisti dell'azienda del tpl aveva fatto breccia: "Grazie a tutti voi - ha scritto la cantante pugiese - che ogni giorno cercate di rendere la vita più semplice e normale in questo momento talmente drammatico e surreale".

La nuova campagna targata AssTra rafforza il concetto. “Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori che in questi giorni stanno continuando a garantire ai cittadini i servizi di trasporto, nonostante le difficoltà ed i rischi per sé e per le proprie famiglie. - fa sapere Il presidente di Asstra Puglia e Basilicata, Matteo Colamussi - Al tempo stesso intendiamo sensibilizzare gli utenti ad uscire il meno possibile e ad utilizzare i mezzi pubblici solo in caso di reale necessità e di emergenza”.

Sbarcata da poco sui social Facebook, Twitter e Telegram, piattaforma su cui ha attivato il canale pubblico "Ataf comunica", la Spa con socio unico il Comune di Foggia sta facendo girare lo spot: "Per tutelare la tua salute e quella di tutti ti chiediamo di limitare i tuoi spostamenti al minimo indispensabile - recita il video - Noi non possiamo farlo ma tu, se puoi, fermati!”.

“Una campagna - commentano il presidente Giandonato La Salandra e il direttore aziendale Antonio Zenga - che abbiamo immediatamente approvato e a cui aderiamo, nella scia delle azioni di tutela che ATAF ha messo in campo fin dall'inizio di questa terribile emergenza sanitaria, nella tutela del personale e dell'utenza”.