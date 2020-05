Associazioni contro l'assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri: "Conclamata incapacità di gestione. Dimissioni immediate"

“Dimissioni immediate” per la “conclamata incapacità a gestire un assessorato così importante e delicato”, quale quello regionale al Welfare.

Pesante affondo delle associazioni C16no, Contro le barriere, A.Ri.Anna, Associazione tetraplegici, Viva la vita, Disabili attivi e Uildm che chiedono la destituzione dell’assessore Salvatore Ruggeri. “Al fine di tutelare non solo gli interessi dei propri iscritti ma di tutta la gravissima disabilità pugliese, le associazioni che rappresentano, al Tavolo regionale per la non autosufficienza, le persone con disabilità, chiedono immediate dimissioni dell'assessore al Welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri”, scrivono in una nota congiunta.

“Il Welfare necessita di un assessore democratico, capace nell'ascolto delle istanze, e concreto, che non perda e non faccia perdere tempo a nessuno, né tanto meno alle famiglie che si fanno carico di assistere al proprio domicilio un disabile gravissimo, requisiti che non sono emersi, da parte dell'assessore Ruggeri, nell'arco del suo mandato. Si chiede, pertanto, l'immediato intervento da parte del presidente Emiliano affinché revochi l'incarico all'assessore Ruggeri e si attivi per sostituirlo con altra persona provvista dei requisiti necessari per ricoprire detto ruolo e non occupare una poltrona senza alcun beneficio concreto per la collettività”.