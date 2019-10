Strisce pedonali con i colori dell'arcobaleno: così ad Apricena si attraversa insieme tenendosi per mano

"Attraversiamo insieme tenendoci per mano". Così si chiama l'originale iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Apricena, fortemente voluta dal sindaco Antonio Potenza: strisce pedonali colorate davanti a tutte le scuole di Apricena e ai plessi adibiti ad attività sociali (Centro Disabili, Centro Anziani, etc). "I colori dell'arcobaleno e della pace, ci danno sicurezza, fiducia e speranza per proseguire sempre meglio il cammino per il futuro della nostra comunità" scrive il sindaco su Facebook. Questa mattina si è iniziato dalla Scuola Padre Pio, a partire da domani saranno interessate anche altre zone.