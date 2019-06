Antonella Quarato è la nuova Presidente del Rotary Club Foggia

Antonella Quarato succede ad Angelo Corbo alla Presidenza del più antico sodalizio rotariano foggiano.

Antonella Quarato, laureata in Lingue e Letterature Straniere con lode all’Università degli Studi di Bari, un Master di II livello in Dirigenza Scolastica e iscritta all’Albo degli Orientatori, è docente di lingua.

Socia del R.C. Foggia dal 2009, ha rivestito le cariche più importanti all’interno del Consiglio, partecipando come delegata a numerosi service. Insignita sei volte della Paul Harris Fellow, il più prestigioso riconoscimento rotariano, ha ricevuto il 16 giugno 2018, dal Governatore Gianni Lanzilotti, il riconoscimento di “Rotariano dell’anno”.

Dopo il Passaggio del Collare, nella cerimonia del 28 giugno scorso, la nuova Presidente Antonella Quarato ha illustrato le linee programmatiche del prossimo anno rotariano.

Oltre ad eventi culturali, ha annunciato una importante serata per la raccolta fondi a favore della campagna Polio Plus per l’eradicazione della poliomielite nel mondo che si terrà il 14 settembre al Tennis Club, un service di formazione informazione nelle scuole sulla raccolta differenziata, tre importanti convegni di natura giuridica, medica e psico-educativo.

Prevista anche attenzione al mondo dello sport per ragazzi con una sorpresa da realizzarsi ad aprile e un evento culturale da regalare alla città per il 65^ anniversario dalla Fondazione del Club!

Non passerà inosservato il ventesimo compleanno dell’Università degli Studi di Foggia.

Sono previsti anche un service di fornitura didattica in Etiopia, la prosecuzione del Progetto di alfabetizzazione per adulti in Tunisia, e una borsa di studio per un giovane medico specializzando, oltre che l’adesione ai grandi Progetti Distrettuali per il tutoraggio dei minori stranieri non accompagnati e per il reinserimento dei detenuti con il Progetto “Senza Sbarre” e le Borse per la Pace fortemente voluti dal Governatore 2019-20 Sergio Sernia.

La Presidente Quarato vuole fortemente tenere fede al suo motto “Rotary, in connessione con l’umanità, tra tradizione e innovazione” e insieme al suo Consiglio Direttivo, intende dedicare le attività di servizio alla comunità locale, distrettuale ed internazionale, ancorandosi al principio rotariano del servizio al di sopra di ogni interesse personale.