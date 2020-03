È foggiana la miglior colomba tradizionale: Andrea Barile vince il primo posto nel contest ideato da Goloasi

Sono di Foggia e della provincia di Napoli le migliori colombe artigianali d’Italia, premiate lunedì 9 marzo 2020 in occasione della finale di “Divina Colomba”, contest organizzato da Goloasi.it che si pone fra gli obiettivi quello di valorizzare il prodotto artigianale italiano di qualità.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria “Miglior colomba tradizionale” è stato Andrea Barile del Bar Terzo Millennio (Foggia), seguito al secondo posto da Mario Arculeo del Panificio D'Angelo (Palermo) e al terzo da Francesco Borioli di Infermentum (Stallavena – VR).

Ad essere giudicata “Miglior colomba creativa”, invece, quella di Pasquale Montella e Francesco Lamanna della Pasticceria Mascolo (Visciano – NA), seguita da quella di Davide Volpati della Pasticceria Volpati (Biandrate – NO) al secondo posto e da quella di Paolo Caridi di Casa Mastroianni (Lamezia Terme – CZ) al terzo.

A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca è stata la giuria tecnica della seconda edizione di “Divina Colomba”, composta da grandi professionisti del settore come il presidente di giuria Giambattista Montanari e Antonio Daloiso, Giuseppe Mancini, Giuseppe Russi e Eustachio Sapone, che hanno avuto il compito non facile di giudicare le migliori fra le 40 colombe finaliste (20 per categoria), e valutarle sulla base del rispetto del disciplinare di legge e del regolamento del concorso.

Il tutto si è svolto in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del contest, per rispettare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso e quindi ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma per permettere comunque a tutti i finalisti e al pubblico di partecipare attraverso i social per tutto il corso della diretta. Una scelta che l’organizzazione ha voluto prendere per garantire la trasparenza e la continuità di un concorso che ha coinvolto tante professionalità, pasticcieri e sponsor per tutta la fase preliminare.

“Divina Colomba” vanta, inoltre, la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali Agrimontana, Bombonette, Il Granaio delle Idee, Molino Pasini, Dimarno Group, Archimede e Euro Vanille.

Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito goloasi.it e sulla pagina Facebook Divina Colomba.