Libri acquistati su Amazon: Foggia fanalino di coda, Milano la città in cui se ne comprano di più

A Foggia si leggono pochi libri? Chissà. Di sicuro si comprano (e si leggono) pochissimo i libri venduti da Amazon. A rivelarlo è la classifica, resa nota dal colosso mondiale dell'ecommerce, delle città italiane con popolazione superiore ai 90mila abitanti.

Il dato riguardante il capoluogo dauno è inquietante: nella classifica che tiene conto di tutte le tipologie di libri (da quelli stampati agli ebook, passando per i saggi, libri di cucina, fantascienza, rosa, viaggi, motivazionali, business e Health units) Foggia è fanalino di coda al 54esimo posto, mentre Milano domina davanti a Padova, Pisa e Bologna. Curioso evidenziare come le ultime dieci posizioni siano occupate da città del sud.

Prendendo in esame le singole classifiche, Foggia occupa l'ultima piazza in cinque delle dieci categorie di libri, gli ebook (ovvero i libri in formato digitale), libri di cucina, fantascienza, motivazionali e benessere.

Il capoluogo dauno occupa la migliore posizione (si fa per dire) lasciandosi alle spalle Taranto, Messina e Reggio Calabria nella classifica dei libri di viaggi, e Reggio Calabria, Siracusa e Messina in quella dei libri di business e finanza.

Ultimo posto lasciato ai cugini tarantini e leccesi - non andando, comunque, oltre la penultima posizione - nelle classifiche dei libri stampati, saggi e rosa più venduti.