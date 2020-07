A Vieste l'alloggio è gratis: appartamento fronte mare in cambio di 5 ore al giorno con i cani dell'oasi

Se a San Giovanni Rotondo albergatori e operatori del turismo hanno aderito al progetto 'Angeli del Sollievo della Sofferenza' per ringraziare medici, infermieri, sanitari e personale ausiliario degli ospedali Covid a livello nazionale, per il sacrificio instancabile di questi mesi offrendo loro una vacanza gratis, a 70 km dalla città di San Pio la Lndc di Vieste, in collaborazione con gli Amici di Balto, nell'ambito del progetto 'Zero cani in canile', cerca da subito e fino a settembre educatori e operatori di canile automuniti, in grado di gestire quotidianamente, per circa cinque ore, lo sgambo, l'accudimento e le attività di relazione di 150 cani presenti nell'oasi Arca di Noè.

In cambio - scrive Francesca Toto su Facebook - si offre alloggio gratuito di fronte al mare in condivisione con la volontaria della Lega Nazionale della Difesa del Cane di Vieste.

A disposizione di chi sceglierà di trascorrere una vacanza con gli animali, un letto matrimoniale con bagno, cucina in comune e parcheggio. È previsto un contributo per spese utenze di 25 euro a settimana a persona. I soggiorni saranno settimanali o quindicinali. Le candidature vanno inviate alla mail legadelcane.vieste@gmail.com