Kragl via l'anno prossimo? No! Parola di Alessia Macari: “Io voglio restare a Foggia”

Ha appena raggiunto il milione di follower su Instagram, evento festeggiato partecipando come ospite nella trasmissione di Caterina Balivo ‘Vieni da me’, in onda ogni giorno su Rai uno. E sicuramente l’arrivo a Foggia nel gennaio del 2018 insieme al fidanzato Olli Kragl ha contribuito in maniera considerevole a far innalzare il numero di seguaci.

Per non parlare delle imprese sul campo del tedesco, che ci ha messo davvero poco per entrare nelle grazie dei tifosi rossoneri, diventando in breve tempo uno degli idoli dello Zaccheria, oltre a uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere di Stroppa prima, e di Grassadonia poi.

Sentimenti ricambiati dalla ‘ciociara’ e dal tedesco, malgrado qualche disavventura con lieto fine, e innocenti appelli affinché il furto dell’auto di Alessia non si ripetesse. Ma l’affetto supera ogni ostacolo. A Foggia Olli e Alessia si trovano bene, e non lo hanno mai nascosto. La conferma l’ha data la stessa Macari ieri pomeriggio. Quando in studio le viene predetto che il 2019 sarà l’anno del matrimonio, ma anche di un probabile trasferimento di Olli all’estero. la sua risposta è laconica: “Ma io voglio restare a Foggia”.