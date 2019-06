Alessandro Borghese è sul Gargano, il famoso chef di '4 Ristoranti' annuncia: "Vedremo una Puglia meravigliosa"

Lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese è approdato oggi sul Gargano per girare una puntata del suo noto formato “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. L'indiscrezione era trapelata a febbraio scorso. Borghese sarebbe in queste ore a Peschici, dopo essere atterrato a Bari con un volo aereo da Milano Linate. “Vedremo una Puglia meravigliosa” annuncia in una storia Instagram.

Nato a San Francisco, promotore della cucina in televisione; lo chef rock’n’social, è uno dei tre giudici dell’edizione italiana di "Junior MasterChef" “, conduce "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" e "Alessandro Borghese Kitchen Sound" per l'azienda Sky Italia, e Cuochi d'Italia in onda su Tv8. I suoi programmi di cucina, di cui è anche autore, sono trasmessi in Italia e all’estero.

“4 Ristoranti”, in particolare, è un formato in cui si sfidano quattro ristoratori, i cui locali sono uniti da una caratteristica comune (ad esempio il tipo di cucina o la location), che si giudicano a vicenda le loro attività, sotto la conduzione del noto chef. Stavolta tocca al Gargano mostrare le sue specialità. Perchè, come dice egli stesso con una frase diventata celebre, "nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione!".