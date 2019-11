“Alberi per il Futuro”, a San Severo 20 nuovi alberi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato 23 novembre, alle 10, presso il Parco “Baden Powell”, a San Severo, nell’ambito di “Alberi per il futuro” saranno piantati 20 nuovi alberi. All’iniziativa parteciperanno la deputata del M5S di San Severo Carla Giuliano, la senatrice Gisella Naturale (M5S) e il consigliere comunale Gianfranco Di Sabato (M5S).

“È un segno concreto e tangibile dell’impegno del M5S per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del territorio che realizziamo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Severo che ha messo a disposizione l’area in cui metteremo a dimora i nuovi alberi. Sarà creata una vera e propria collinetta a "5 Stelle" con nuove alberature per i nostri cittadini. Piantare un albero non è solo un gesto simbolico: significa lasciare ai nostri figli un’eredità e un impegno per un mondo più “Green” e attento ai problemi ambientali. Per questo ci auguriamo una significativa partecipazione di bambini, giovani, pensionati e famiglie.”, spiegano Giuliano, Naturale e Di Sabato.

Alberi per il Futuro” è un’iniziativa dell’Associazione Gianroberto Casaleggio che si occupa di piantare alberi nelle nostre aree urbane. “Dal 2015 ad oggi sono stati messi a dimora oltre 40.000 tra alberi e arbusti, ma ogni anno l’obiettivo è fare di più e meglio: lo dobbiamo al nostro Pianeta e al nostro futuro. Mettere a dimora alberi in aree urbane creando future fasce boscate è una delle opere di mitigazione ambientale necessarie per combattere i cambiamenti climatici. Ogni albero, una volta diventato adulto produce ossigeno per quasi tre esseri umani. Gli alberi modificano positivamente l’ambiente in cui viviamo moderando il clima e migliorando la qualità dell’aria”, concludono gli esponenti del M5S.