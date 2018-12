L’Ais illumina la speranza: un Natale solidale per sostenere il reparto di Neonatologia

L’Associazione Italiana Sommelier - AIS Foggia conia l’acronimo “Amiamo Il Sociale”.

Appuntamento il 15 dicembre 2018 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 all’interno di Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, dove verrà presentato il sodalizio tra le due Associazioni F.A.S.NE. e AIS insieme per iniziare un percorso a favore dei bambini nati prematuri.

L’AIS volge lo sguardo oltre l’orizzonte della comunicazione della cultura enogastronomica e si apre al Sociale. Un evento voluto dalla Delegazione AIS Foggia per essere presente nel proprio territorio non solo per iniziative inerenti le attività svolte ma per il desiderio di coinvolgersi ed essere solidale con la F.A.S.NE. Un neonato su dieci nasce prematuro, fenomeno in continuo aumento anche nella nostra Capitanata.

L’AIS con sede didattica a Foggia, presso il Florio in Fiera, si affiancherà a partire da oggi, nel progetto dell’associazione Foggia Amici per lo Sviluppo della Neonatologia, con sede presso il Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Foggia diretto dal Dr. Giuseppe Popolo.

Nella Corte del suggestivo Palazzo Dogana saranno allestiti banchi per la degustazione di vini della Capitanata, raccontati dai Sommelier AIS, e prodotti tipici magistralmente preparati dagli Allievi dell’Istituto Alberghiero L. Einaudi di Foggia. All’interno i visitatori potranno ammirare la mostra dei Presepi accompagnati dalle melodiche sinfonie dei brani Natalizi eseguiti dai Talenti della Scuola Musicale di Foggia.

Tutti protagonisti di una serata che deve e vuole illuminare la speranza. “Amiamo Il Sociale - AIS e F.A.S.NE. INSIEME!”

PROGRAMMA

Conferenza ore 19,00 nell’Aula del Tribunale della Dogana: AIS - F.A.S.NE. “Amiamo Il Sociale”

Alle ore 20.00 Degustazione di Vini e prodotti tipici della Capitanata.

Ingresso libero, l’iniziativa non ha scopo di lucro e i proventi derivati da offerte libere saranno devoluti alla F.A.S.NE.