Aggressione al giornalista foggiano Di Conza, strigliata di Landella: "Assessori osservino autonomia istituzionale"

“L’Amministrazione comunale ha sempre rispettato e continua a rispettare profondamente l’attività della stampa ed il lavoro che ciascun giornalista svolge quotidianamente. La funzione dell’informazione è infatti cruciale per la vita di una comunità e per la formazione di una matura e responsabile consapevolezza civica e politica. Al direttore dell’emittente Sharing Tv, Domenico Di Conza, formulo dunque la mia solidarietà personale ed istituzionale per l’episodio che lo ha visto coinvolto. Il contraddittorio con la stampa è lecito ed anche doveroso, le aggressioni verbali non lo sono mai, qualunque sia la loro presunta motivazione. È inoltre opportuno sottolineare che gli unici a rappresentare l’Amministrazione comunale sono gli assessori, che come disciplinato dal TUEL svolgono l’attività di collaboratori del sindaco. Chiunque pensi di poter esercitare questo ruolo per interposta persona è fuori da ogni logica e da questo punto di vista è doveroso che quanti ricoprono incarichi assessorili assumano atteggiamenti e comportamenti di autonomia e di coerenza istituzionale, che significa anche avere il massimo riguardo per l’attività degli operatori dell’informazione”. Così il sindaco Franco Landella su quanto denunciato dal giornalista foggiano Domenico Di Conza e dall'Assostampa Puglia.