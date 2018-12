Adozione Tobia, Nichi Vendola gioisce dopo la sentenza: "Sono padre anche per il diritto e lo Stato"

"Questa immagine rappresenta un fotogramma indelebile. Con i miei avvocati, Cathy La Torre e Michele Giarratano, all’uscita del Tribunale dei Minori di Roma che ha pronunciato la sentenza di adozione di nostro figlio Tobia Testa Vendola."

Lo scrive Nichi Vendola su Facebook e Twitter, postando una foto con i legali che lo hanno seguito in questi anni. "La gioia di essere padre anche per il diritto e lo Stato - prosegue l'esponente di Sinistra Italiana - non mi fa dimenticare che bisogna ancora lottare molto per diritti pieni e piena uguaglianza delle nostre famiglie."

"Con questo impegno io Ed e Tobia - conclude Vendola - ringraziamo tutti e tutte per l’enorme affetto di cui ci sommergete in queste ore"