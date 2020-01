Troia festeggia il centenario Luigi Sciarrillo: le 100 candeline spente nella casa comunale, con figli e nipoti

Troia celebra un cittadino centenario! Si tratta di Luigi Sciarrilli, che ieri ha spento le sue 100 candeline. "Una giornata bellissima, di intense emozioni, e sapete perché? Perché abbiamo avuto l’onore di festeggiare i cento anni del nostro concittadino, Luigi Sciarrillo", annuncia il sindaco Leonardo Cavalieri.

"Per noi è stata una gioia accoglierlo nella casa comunale insieme ai figli e agli amici. E non vi nascondo che mi sono commosso nel sentire le sue parole, appena giunto in Comune: 'Che onore per me sapere che il sindaco è il nipote di un mio caro amico, Nardino Cavalieri'. A Luigi, che porta con sé i giorni di una vita lunga un secolo, gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità troiana".

"Un abbraccio ai figli, nelle loro parole, ripercorrendo gli anni della giovinezza, è emerso tutto l’amore per Troia, l’orgoglio delle proprie radici, e la gioia di essere parte di una grande comunità. Perché la nostra, è una straordinaria comunità. I contrasti, le liti, gli scontri, anche aspri, sono il segno che la nostra è una comunità, che forte sente il senso di appartenenza e la voglia di fare bene. Ed è bello ritrovarsi insieme per rendere omaggio ad un cittadino, ad un anziano, nostra memoria e portatore di grandi e straordinari valori. Cento di questi giorni, Luigi!"