Lidl assume sul territorio: colloqui di lavoro al ‘Salone del lavoro e della creatività’

Lidl, catena di supermercati premiata Best Workplace dal Great Place to Work Institute, sarà protagonista della prima edizione del “Salone del Lavoro e della Creatività”: una manifestazione che nasce dalla volontà dell’Università di Foggia di rivoluzionare il concetto di placement. I padiglioni della fiera si trasformeranno, infatti, in un grande hub in grado di connettere domanda e offerta di lavoro, grazie alla partecipazione di oltre 80 aziende che hanno necessità di assumere. Lidl, sempre alla ricerca di nuovi talenti, incontrerà in questa sede i giovani del mezzogiorno, per offrire loro l’opportunità di intraprendere una brillante carriera nella GDO.

Durante la manifestazione foggiana la ricerca di Lidl si focalizzerà su alcune specifiche posizioni: Store Manager, Assistant Store Manager, Addetti Vendita, Generazione Talenti Vendite e Junior Real Estate Developer. In particolare per queste ultime due figure professionali è previsto un programma altamente formativo, mirato a sviluppare capacità personali, commerciali, organizzative e manageriali. I candidati saranno colloquiati direttamente in fiera e al termine dell’iter di selezione i più meritevoli diventeranno parte del team Lidl già entro l’estate.

Un’opportunità che dà speranza a molti giovani che, grazie a Lidl, potranno ambire ad un lavoro sul territorio, in particolare in Puglia, Campania e Calabria. Questa ricerca si inserisce nel grande piano di recruiting annunciato dall’Insegna per il 2018 che prevede l’inserimento di oltre 2.000 persone in tutta Italia. In Puglia Lidl è presente con 26 supermercati ed un centro logistico a Molfetta (BA) che complessivamente impiegano più di 660 dipendenti degli oltre 14.000 presenti su scala nazionale.

Per chi desidera maggiori informazioni sul “Salone Internazionale del Lavoro e della Creatività” può visitare il sito dedicato: jobunifg.it