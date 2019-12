Adoc, attivo lo sportello “piano del consumatore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A partire da giovedì 9 gennaio, dalle 16 alle 18.30, presso la sede Adoc di Foggia, (via Fiume 38/c), sarà attivo lo sportello legale e finanziario che raccoglierà tutte le istanze di cittadini e famiglie che vorranno rivolgersi al pool di esperti attivato dall’Adoc per tutti i casi di sovraindebitamento definiti dalla Legge 3/2012 e successive. Lo sportello Adoc fungerà da momento di primo ascolto per verificare, analizzando caso per caso, se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge per poter predisporre il piano del consumatore. A partire da giovedì 9 gennaio, lo sportello sarà aperto ogni giovedì, in via Fiume 38/c a Foggia dalle 16 alle 18.30.